Damit setzte er sich gegen Greta Gerwig ("Barbie"), Giorgos Lanthimos ("Poor Things"), Alexander Payne ("The Holdovers") und Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon") durch. Die Auszeichnung gilt als Barometer für die im März anstehende Oscar-Verleihung. Nolan war bereits zum fünften Mal bei den DGA-Awards nominiert, konnte nun aber zum ersten Mal eine Trophäe mit nach Hause nehmen.