Auch der deutsche Regisseur Wim Wenders kam mit "Perfect Days" in die Vorauswahl. Sein in Tokio gedrehter Film geht für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar.

Neben Deutschland und Japan sind unter anderem Länder wie Finnland ("Fallende Blätter"), Frankreich ("Geliebte Köchin"), Italien ("Io capitano"), Großbritannien ("The Zone of Interest"), Spanien ("Die Schneegesellschaft") und die Ukraine ("20 Days in Mariupol") vertreten.