Vor sieben Jahren hatte Daniel Day-Lewis angekündigt, sich vom Schauspielen zurückziehen zu wollen. "Daniel Day-Lewis wird nicht länger als Schauspieler arbeiten", hatte eine Sprecherin des britisch-irischen Stars damals mitgeteilt.

Bis dahin hatte er bereits drei Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen und damit Filmgeschichte geschrieben. Ausgezeichnet wurde er für seine schauspielerische Leistung im düsteren Drama "There Will Be Blood", im Historienfilm "Lincoln" über den US-Präsidenten Abraham Lincoln sowie im Drama "Mein linker Fuß".