"Da ich nicht viel Geld habe, mache ich billige Filme"

"Ich habe ein paar Filme für die großen Studios gemacht und das war auch alles okay", erzählte er 2011 am Rande des Filmfests München der dpa. "Das Problem ist nur, dass so viele Leute mitreden wollen, wenn es um das große Geld geht. Und da ich absolut antiautoritär veranlagt bin, lag mir das nicht. Wenn ich meine eigenen Filme mache, kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Und da ich nicht so viel Geld habe, mache ich billige Filme."