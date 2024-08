Film-Ikone: Königin des Indie-Films in den USA: Gena Rowlands ist tot

Sie liebe die Schauspielerei, denn damit "lebt man 100 Leben", sagte Rowlands 2014 der "Los Angeles Times". "Man muss nicht das ganze Leben nur mit sich selbst verbringen." Ihre Figuren waren immer extrem facettenreich - ob das Callgirl in "Gesichter" (1968), dem ersten Cassavetes-Erfolg, die einsame Museumsangestellte Minerva in "Minnie und Moskowitz" (1971), die Philosophieprofessorin für Woody Allen in "Eine andere Frau" (1988) oder die Hollywood-Agentin für Jim Jarmusch in "Night on Earth" (1991).

Dabei habe sie eigentlich nie an Filme, sondern immer nur ans Theater gedacht, sagte Rowlands. "Aber dann hat John angefangen, sich für Independent-Filme zu interessieren und alles hat sich verändert." Als sie sich auf der Schauspielschule in New York kennenlernen, ist es die große Liebe auf den ersten Blick zwischen Rowlands und Cassavetes. 1954 heiraten sie. So radikal unabhängig vom großen Geld - und den Zwängen - in Hollywood wollte der innovative Einzelgänger sein, dass das Paar Probleme hatte, die gemeinsamen Filme zu finanzieren. Oft mussten die beiden gemeinsam mit einigen Freunden in den USA Touren von Küste zu Küste unternehmen, um Kinobesitzer und Öffentlichkeit für ihre Projekte zu interessieren.

"Kino war unser Leben. Es waren wilde, intensive Jahre. Die besten meines Lebens." Der Schock als Cassavetes 1989 im Alter von 59 Jahren nach langer Krankheit starb, hielt lange an. Wie ein Zombie habe sie sich gefühlt, sagte Rowlands später. Fast zwei Jahre dauerte es, bis sie sich aufraffen konnte, wieder vor einer Kamera zu stehen. Im Nachhinein bereue sie nichts, sagte Rowlands einmal. "Ich hatte wahnsinnig viel Glück. Das hatte ich wirklich."