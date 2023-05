Film Javier Bardems: Tochter war wegen "Arielle"-Rolle geschockt

Los Angeles (dpa) - Verzweiflung statt Begeisterung: Dass Javier Bardem (54) in der aktuellen "Arielle"-Verfilmung mitspielt, hat nach Aussagen des Hollywood-Stars zunächst für Schock-Reaktionen zuhause gesorgt. Als er seiner damals siebenjährigen Tochter Luna gesagt habe, dass er in dem Film mitspiele, habe diese geantwortet: "Was? Du spielst Arielle?" Dann habe sie geweint, sagte er im Interview mit der Funke Mediengruppe. Erst als er ihr erklärt habe, dass er den Vater der Meerjungfrau spiele, sei sie beruhigt gewesen und habe gesagt: "Wow".