Film: Liam Neeson dreht in Australien - Set in Nepal verwandelt

Spielte der erste Teil in einer abgelegenen Region Kanadas, so bekommt es McCann in "Ice Road 2: Road To The Sky" in Nepal mit böswilligen Söldnern zu tun. Das kleine australische Städtchen sei für den Thriller teilweise umgestaltet worden, berichtete der Sender Sky News Australia. So seien mehrere Gebäude in leuchtenden Farben angestrichen und mit nepalesischen Schildern und Requisiten dekoriert worden. Nach Beendigung der Dreharbeiten in der kommenden Woche soll alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Der in Nordirland geborene Neeson hat seit den 1980er Jahren Dutzende Filme gedreht, darunter zahlreiche Blockbuster wie "Batman Begins", "Michael Collins" und "Les Misérables". "Ich habe unzählige seiner Filme gesehen", sagte eine australische Schaulustige in Walhalla dem Sender 7News. "Das ist total aufregend." Hollywood nutzt Australien schon seit Jahren häufig als Filmlocation.