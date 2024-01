Film "Mondsüchtig"-Regisseur Norman Jewison gestorben

Nach zwei Komödien mit Doris Day in den frühen 1960er Jahren wagte sich Jewison an ernstere Stoffe. Nach der Satire "Die Russen kommen! Die Russen kommen!" holte er 1967 für den Krimi "In der Hitze der Nacht" (1967) Sidney Poitier und Rod Steiger vor die Kamera. In dem Thriller, der das Rassismus-Problem in den USA thematisiert, spielte Poitier einen Kriminalexperten aus dem Norden, der sich gegen einen Südstaaten-Sheriff (Steiger) durchsetzen muss. Der Film gewann fünf Oscars, darunter als "Bester Film".