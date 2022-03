Film-Musical "Cyrano": Peter Dinklage als Schöngeist

Funktioniert perfekt als Musical

Besonders begeistern die melancholisch angehauchte Musik und die gedankenreichen Songs. Komponiert haben sie die Brüder Aaron und Bryce Dessner von der US-amerikanischen Indie-Band The National. Seit "Cabaret", und das ist fünf Jahrzehnte her, gab es kein Film-Musical, in dem Handlung, gesprochenes Wort, Musik und Songs derart harmonisch und pointiert miteinander verwoben wurden wie hier. Die auf jede billige Ohrwurm-Masche verzichtenden Lieder kommentieren das Geschehen und treiben es voran. Sehr wirkungsvoll.

Natürlich tragen die singenden Schauspielerinnen und Schauspieler wesentlich zum Erfolg bei. Niemand von ihnen hat das, was allgemein als "große Stimme" gilt. Aber jede und jeder macht aus dem, was die Kehle hergibt, das Beste. Allen voran überzeugt der charismatische Peter Dinklage in der Titelrolle. Rasant führt er den Degen und die Feder. Sein Cyrano schmachtet, dichtet und singt leidenschaftlich. Man glaubt ihm jeden noch so heftigen Gefühlsausbruch. Weshalb gen Ende des Films denn auch Taschentuch-Alarm angesagt ist.