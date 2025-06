Film-Musical Star-Rolle für Jennifer Lopez in "Kiss of the Spider Woman"

In der Verfilmung des Broadway-Musicals "Kiss of the Spider Woman" unter der Regie von Bill Condon (69, "Dreamgirls", "Die Schöne und das Biest") spielen neben Lopez der gebürtige Mexikaner Diego Luna (45, "Rogue One: A Star Wars Story") und der Kalifornier Tonatiuh (30) die Hauptrollen.

Vorlage ist das Buch des argentinischen Autors Manuel Puig aus dem Jahr 1976 über die Freundschaft zweier Männer in einem südamerikanischen Gefängnis -der von alten Hollywoodfilmen besessene homosexuelle Luis Molina und der marxistische Widerstandskämpfer Valentin. Molina flüchtet sich in dieser brutalen Umgebung in eine Fantasiewelt rund um die erfundene Diva, die er auch seinem Zellengenossen nahebringt.