"Oppenheimer" setzte sich gegen neun weitere Kandidaten durch. Ebenfalls im Rennen waren "American Fiction", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "Poor Things" sowie das britische Historiendrama "The Zone of Interest" und das französische Justizdrama "Anatomie eines Falls", beide mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller. Dieselben zehn Filme sind auch bei den Oscars in der Top-Sparte "Bester Film" nominiert.

In den TV-Sparten gingen Produzenten-Preise an die opulente Mediensatire "Succession" als beste Dramaserie, an die Comedy-Restaurantserie "The Bear: King of the Kitchen" und an die Gesellschaftssatire "Beef" als beste Miniserie.