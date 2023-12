Film "Parasite"-Schauspieler Lee Sun Kyun gestorben

Seoul - Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun, der in der mit vier Oscars ausgezeichneten Filmsatire "Parasite" von 2019 mitgewirkt hat, ist tot in einem Auto aufgefunden worden. Das Auto mit dem Schauspieler wurde am Mittwoch in einem Park der Hauptstadt Seoul entdeckt, wie südkoreanische Sender unter Berufung auf die Polizei berichteten. Gegen den Schauspieler wurde zuletzt wegen des Verdachts des Drogenmissbrauchs ermittelt. Mit der Rolle eines reichen Familienvaters in "Parasite" schaffte Lee auch international der Durchbruch. Er wurde 48 Jahre alt.