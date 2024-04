Tom Cruise und Rebecca Ferguson holten die Trophäen als beste Action-Darsteller für "Mission: Impossible – Dead Reckoning". Mit ihren Rollen in der Sci-Fi-Komödie "Poor Things" siegten Emma Stone und Mark Ruffalo in den Schauspieler-Sparten für Science Fiction/Fantasy Movie. "Talk to Me" erhielt den Preis als bester Horror-Film und für Sophie Wilde als beste Schauspielerin in einem Horror-Film. Als bester Schauspieler in diesem Genre wurde Nicolas Cage für "Dream Scenario" ausgezeichnet.

Weitere Gewinner waren "John Wick: Chapter 4" (Bester Action-Film), "Godzilla Minus One" (Bester Science Fiction/Fantasy-Film), "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Bester Superhelden-Film) und Michael Fassbender in "The Killer" (Bester Schauspieler in einem Superhelden-Film).