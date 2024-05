Die untrennbar mit "Star Wars" und "Indiana Jones" verbundene Kinolegende habe Blockbusterfilmen für immer eine "glanzvolle Geschichte" und Zuschauern in aller Welt ein "einzigartiges Vergnügen" bereitet, zollten die Veranstalter bei der Bekanntgabe der Auszeichnung Tribut. Die Ehrung für den Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten ist als krönender Abschluss des Festivals am 25. Mai geplant. An diesem Dienstag (14. Mai) wird Lucas 80 Jahre alt.

Herzenswunsch - Das eigene Museum

Im Rampenlicht steht der Filmemacher nur noch selten. Seine legendäre Produktionsfirma Lucasfilm hatte der "Star-Wars"-Schöpfer 2012 für rund vier Milliarden Dollar an Disney verkauft. Aus dem Filmgeschäft zog er sich danach weitgehend zurück. Seitdem habe Lucas Auftritte und andere Engagements "exponentiell" zurückgeschraubt, teilte sein Sprecherteam auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Somit müssten sie leider auch die Interviewanfrage abschlägig bescheiden. Lucas würde seinen Ruhestand genießen und sich zudem auf den Bau seines Museums konzentrieren, hieß es weiter.