US-Schauspielerin Amanda Seyfried

Bei der diesjährigen Berlinale hatte die 38-jährige Seyfried ("Mamma Mia") angemerkt, nur noch Rollen als Mutter angeboten zu bekommen, seit sie selbst Mutter geworden ist. Obwohl das einerseits recht eingeschränkte Möglichkeiten sind, gab sie zu verstehen, dass die ihr angebotenen Rollen tiefgründiger geworden seien: "Ich habe das Gefühl, dass die Möglichkeiten für mich persönlich viel aufregender geworden sind", sagte sie der dpa am Rande der Berlinale zur Frage von unterschiedlichem Spielalter. "Ich glaube, jeder kämpft darum, gesehen und verstanden zu werden."

Veronica Ferres

Die 58-jährige Veronica Ferres ("Das Superweib") führt die Diskrepanzen zwischen dem Alter einer Schauspielerin und dem Alter ihrer Rolle in manchen Fällen auf reinen Pragmatismus zurück. "Was ich noch verstehen kann: dass 18-Jährige dann 17-, 16-Jährige spielen. Das hat natürlich auch mit der Volljährigkeit zu tun und mit den Gesetzen am Drehort, die einfach zum Schutz - zum Beispiel der Arbeitszeiten von Jugendlichen - dienen. Das macht für Produktionsfirmen oft Sinn", sagte Ferres der dpa. Aber: "Was ich nicht verstehe: dass oft Jüngere ältere Rollen spielen." Immerhin: In diesem Jahr erscheint ihr neuer Film "Unholy Trinity", in dem die 58-Jährige an der Seite von Pierce Brosnan und Samuel L. Jackson (beide über 70) spielt. Ihre Rolle sei eigentlich für eine Frau Anfang 40 geschrieben worden.

Jella Haase

Die Berlinerin Jella Haase (31) kennt man als prollige Chantal aus den "Fack Ju Göhte"-Filmen. Sie selbst war aber schon Anfang 20, als sie in die Rolle der Oberstufenschülerin geschlüpft ist. In diesem Jahr ist sie noch einmal in der Auskopplung "Chantal im Märchenland" zu sehen gewesen. "Manchmal machts Sinn, manchmal hilft ein bisschen Lebenserfahrung, eine jüngere Figur zu verkörpern", sagte sie der dpa. "Manchmal aber auch nicht."