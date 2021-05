Film US-Schauspieler Charles Grodin mit 86 Jahren gestorben

Er starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut an Krebs, wie die "New York Times" unter Berufung auf Grodins Sohn Nicholas berichtete. Der Schauspieler wurde 86 Jahre alt.

Kollegen in Hollywood würdigten Grodin nicht nur für sein Lebenswerk. "Chuck war ebenso gut als Mensch wie als Schauspieler", erklärte Oscar-Preisträger Robert De Niro laut Deadline.com. Grodins Tod stimme ihn sehr traurig. De Niro beschrieb den gemeinsamen Film "Midnight Run" (1988) als "großartiges Projekt", das durch Grodins Mitarbeit "noch viel besser" geworden sei. In der Action-Komödie spielte De Niro einen Kopfgeldjäger, der einen abtrünnigen Mafia-Buchhalter (Grodin) von New York nach Los Angeles bringen soll. Bei der abenteuerlichen Reise quer durch die USA freundet sich das ungleiche Paar an. Wie in vielen seiner Filme stach Grodin durch seinen trockenen Humor hervor.