Filme Comedy-Drama "Nutcrackers" eröffnet Filmfestival in Toronto

Auch Beiträge aus Deutschland mit Spannung erwartet

In der Auswahl sind zudem Ron Howards Thriller "Eden", in dem Daniel Brühl in einer Nebenrolle zu sehen ist, Gia Coppolas "The Last Showgirl" mit Pamela Anderson und Jamie Lee Curtis, sowie Angelina Jolies Regiewerk "Without Blood" mit Salma Hayek. Jolie wird außerdem neben Stars wie Amy Adams, Sandra Oh, Cate Blanchett und Regisseur David Cronenberg bei einer Gala am kommenden Sonntag mit einem TIFF Tribute Award geehrt.

Mit Spannung erwartet werden auch die über 20 Beiträge aus Deutschland, mit Weltpremieren wie Ali Samadi Ahadis "Seven Days" sowie die Koproduktionen "The Assessment" mit Elizabeth Olsen und "Bonjour Tristesse" mit Chloë Sevigny.