Filmfest Plaudernde Stars und politische Preise beim Filmfest München

Politische Akzente im Wettbewerb

Ernste Themen wurden bei allem Vergnügen nicht ausgespart. Politisch waren die Gewinner des Wettbewerbs, die am Samstag geehrt wurden. Das Drama "To a Land Unknown" über zwei palästinensische Cousins auf dem Weg nach Deutschland wurde beste Koproduktion. Mahdi Fleifels Film nehme das Publikum in eine Welt, in der die Figuren nicht anders könnten, als das Falsche zu tun, begründete die Jury die Vergabe des mit 100.000 Euro dotierten CineCoPro Awards. Um ihren Traum von einem sicheren Leben in Europa aufrechtzuerhalten, müssten die gestrandeten Männer in ihrer Verzweiflung jegliche Grenzen überschreiten.