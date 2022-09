Filmfest Venedig Laura Poitras mit Goldenem Löwen ausgezeichnet

Venedig - Der Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Das Werk handelt vom Leben der Fotografin Nan Goldin. Der Große Preis der Jury ging in diesem Jahr an die Französin Alice Diop für "Saint Omer". Und auch Cate Blanchett und Colin Farrell wurden ausgezeichnet.