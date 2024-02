Filmfestival AfD nennt Berlinale-Ausladung "kulturpolitisches Fanal"

Nach internationaler Kritik an der Einladung von AfD-Politikern zur Berlinale-Eröffnung am 15. Februar hatte die Festivalspitze am Donnerstag reagiert und Parteivertreter wieder ausgeladen. Die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprächen, hieß es. In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen, wolle die Berlinale eine klare Position beziehen.