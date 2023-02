Über die Vergabe der Auszeichnungen wird am Ende die Internationale Jury entscheiden. Schauspielerin Kristen Stewart ("Spencer", "Twilight") leitet das Gremium in diesem Jahr. Am Mittwoch wurden die weiteren Jurymitglieder bekanntgegeben.

Berufen wurden die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach ("Western"), die US-Castingagentin Francine Maisler ("Dune", "She Said"), die aus dem Iran stammende Schauspielerin Golshifteh Farahani ("Alles über Elly") und Filmemacher Johnnie To aus Hongkong. Der Jury gehören auch die spanische Regisseurin Carla Simón und der rumänische Regisseur Radu Jude an, deren Filme "Alcarràs" und "Bad Luck Banging or Loony Porn" in den Vorjahren gewonnen hatten.