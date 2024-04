Filmfestival: Filme von Coppola und Cronenberg im Wettbewerb von Cannes

Goldene Palme: Coppola bereits zweifacher Preisträger

Der 85-jährige US-Altmeister Coppola tritt mit "Megalopolis" an. Der Science-Fiction-Film soll in naher Zukunft spielen, in der New York von einer Katastrophe heimgesucht wird. Hollywoodstar Adam Driver spielt mit. Der mehrfache Oscar-Preisträger Coppola gewann in Cannes bereits die Goldene Palme für "Der Dialog" und "Apocalypse Now".