Filmfestival: Filmschaffende protestieren bei Berlinale für Demokratie

"Mit der Ablehnung der AfD hat sich die Berlinale klar gegen den Rechtsextremismus in Deutschland positioniert. Am Eröffnungsabend lädt die Berlinale eine Gruppe von Filmemachern auf den roten Teppich ein, um ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und ein friedliches Miteinander zu setzen", hieß es in einem Statement des Filmfestivals. Hintergrund der Proteste war eine Debatte um die Ein- und Ausladung mehrerer AfD-Politiker zur Eröffnungsgala. Mehrere Menschen trugen auf dem Teppich Buttons mit der Aufschrift "Berlinale gegen Rechtsextremismus".

Glitzerkette gegen die AfD

Die Schauspielerin Pheline Roggan ("Jerks") trug eine Glitzerkette mit der Aufschrift "Fck AfD", Model und Unternehmer Papis Loveday hielt ein Schild mit der Aufschrift "No Racism! No AfD!" in die Höhe.