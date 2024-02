Filmfestival: Was werden die Highlights der Berlinale 2024?

Politische Konflikte als Thema

Ein Blick ins diesjährige Programm zeigt: Dort wird - wie schon im vergangenen Jahr - auch der Ukraine-Krieg ein Thema sein. Der Dokumentarfilm "Turn in the Wound" von Abel Ferrara beschäftigt sich mit dem Leben dort seit Beginn des Krieges - der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt zu Wort, die Musik hat Sängerin Patti Smith beigesteuert.

Daneben sollen auch die Lage in Nahost und im Iran eine Rolle spielen. Der israelische Regisseur Amos Gitai setzt sich in "Shikun" etwa mit einem Querschnitt der israelischen Gesellschaft auseinander. In einer Nebenreihe der Berlinale haben drei Filmemacher ihre Projekte wegen der angeblich zu israelfreundlichen deutschen Haltung im Gaza-Krieg zurückgezogen.

Ehrenbär für Scorsese und weitere Galas

Die Verleihung eines besonderen Bären steht schon fest: US-Regisseur Martin Scorsese ("The Wolf of Wall Street") soll am 20. Februar für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Im Anschluss wird sein Thriller "Departed - Unter Feinden" gezeigt.

Glamourös wird es bei weiteren Galas zugehen. Zum Beispiel der Premiere des neuen Films von Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt"). "Treasure" ist ihr erstes großes internationales Projekt, für das sie Lena Dunham und Stephen Fry gewinnen konnte. Dunham spielt in der Verfilmung eines Romans von Lily Brett eine Musikjournalistin, die mit ihrem Vater, einem Holocaust-Überlebenden, eine Rundreise durch dessen Heimatland Polen macht.

"Treasure" läuft außer Konkurrenz, ebenso wie "Love Lies Bleeding". Die US-Schauspielerinnen Kristen Stewart und Katy O’Brian verkörpern darin ein Liebespaar, das sich in der Bodybuilding-Szene kennenlernt. Am 21. Februar dürften Adam Sandler und Carey Mulligan über den roten Teppich laufen - sie sind die Hauptdarsteller im Film "Spaceman" von Johan Renck, der dann Premiere feiert. Zu den weiteren prominent besetzten Premieren gehören "Cuckoo" von Tilman Singer mit "Euphoria"-Star Hunter Schafer in der Hauptrolle, "Sasquatch Sunset" mit der Elvis-Presley-Enkelin Riley Keough und Jesse Eisenberg oder "Seven Veils" mit Amanda Seyfried.

So kommt man an Tickets

Der Ticketverkauf startet online am 12. Februar um 10 Uhr morgens. Erhältlich sind die Tickets immer drei Tage im Voraus. Je nach Verfügbarkeit können die Karten bis zum Beginn der Vorstellung gekauft werden. Die Hauptspielstätte für die Premieren ist der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Tickets kosten zwischen 15 und 18 Euro.