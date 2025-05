"Als Schauspieler bist du daran gewöhnt, deine Persönlichkeit zu spalten, was bei der Arbeit nützlich und im Leben manchmal ungesund ist."

Weg von traditionellen Männerrollen

In Cannes ist Mescal an der Seite von Josh O'Connor ("The Crown") in einem historischen Drama über eine schwule Liebesgeschichte zu sehen. "The History of Sound" (Regie: Oliver Hermanus) läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele.