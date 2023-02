Filmfestspiele Berlinale 2023 - Das Jahr der kriselnden Männer

In "Limbo" sieht man ihn mit raspelkurzem Haar, Bart, Brille. Der Schwarz-Weiß-Film von Regisseur Ivan Sen gehört zu den 19 Wettbewerbsfilmen der Berlinale. An diesem Samstag verkündet die Jury, welche Filme und Leistungen diesmal ausgezeichnet werden. Jurypräsidentin Kristen Stewart und die anderen Mitglieder haben dafür in den vergangenen Tagen stundenlang Filme geschaut.

Abgewrackte Leben und toxische Männlichkeit

Etliche Filme im diesjährigen Wettbewerb hinterfragen altbekannte Männlichkeitsbilder und kreisen um das Thema toxische Männlichkeit. Im Thriller "Manodrome" zum Beispiel schließt sich Jesse Eisenberg einer frauenhassenden Männergruppe an, im Drama "Disco Boy" hadert Franz Rogowski mit seinem Dienst bei der französischen Fremdenlegion und in "Limbo" rät Baker angesichts seines abgewrackten Lebens anderen, nicht so zu werden wie er selbst.