Die Oscar-Preisträgerin bringe "so viel Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino" und sei seit langem Teil der Berlinale-Familie. Swinton gilt als eine der renommiertesten Schauspielerinnen international.

Verleihung bei Eröffnungsgala

Zuletzt war sie in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm "The Room Next Door" zu sehen. Für ihre Nebenrolle im Thriller "Michael Clayton" (2007) wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet.