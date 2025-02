Filmfestspiele Berlinale-Wettbewerb: Welche Filme bislang überzeugen

"Living the Land": Dorfalltag als Gesellschaftspanorama

Zustimmung fand auch das chinesische Epos "Living the Land". In epischer Breite reflektiert Drehbuchautor und Regisseur Huo Meng den Dorfalltag in China des Jahres 1991 aus Sicht eines kleinen Jungen. Der üppige Bilderbogen weist auf nach wie vor aktuelle Themen wie Korruption und Machtmissbrauch bis hin zu Totalitarismus. Die scheinbar privaten Episoden aus dem Alltag einer Bauernfamilie werden so zum vielfältigen Gesellschaftspanorama.

"If I Had Legs I’d Kick You": Am Rande vom Nervenzusammenbruch

Der Wettbewerbsbeitrag "If I Had Legs I’d Kick You" von Regisseurin Mary Bronstein lebt vor allem von seiner Hauptdarstellerin Rose Byrne. Im Film spielt sie die Mutter Linda, die am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht. Lindas kleine Tochter ist chronisch krank, dazu bringt ein Wohnungsproblem extremen Stress. Zu all dem überfordert sie der Beruf als Psychotherapeutin.

Byrne gilt vielen als heiße Anwärterin auf eine Auszeichnung mit dem Schauspielpreis. Ihre Leistung ist das A und O, fesselt von der ersten bis zur letzten Szene.

Die begehrten Bären im Berlinale-Wettbewerb werden am Samstagabend (22. Februar) verliehen. Insgesamt gehen 19 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären.