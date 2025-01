Filmfestspiele Berlinale-Programm steht: Diese Stars werden erwartet

Chalamet kommt mit dem Biopic "Like A Complete Unknown" über Musik-Legende Bob Dylan. Der Film von James Mangold wird in einer Special Gala außer Konkurrenz gezeigt. Auch Edward Norton und Elle Fanning gehören zum Cast. In der Regel reisen die Stars zu Galas oder Premieren an.

Film mit Asap Rocky und Conan O’Brien

Im Wettbewerb laufen dieses Mal 19 Filme - unter anderem von Richard Linklater, Michel Franco und Hong Sangsoo. Auch der Film "If I Had Legs I'd Kick You" von Mary Bronstein hat Chancen auf den Goldenen Bären. In dem Werk spielen US-Rapper Asap Rocky, Schauspielerin Rose Byrne und der amerikanische Talkshow-Moderator Conan O’Brien mit.