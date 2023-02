Filmfestspiele Berlinale zeigt Helen Mirrens neuen Film "Golda"

Berlin - In ihrem neuen Film spielt Helen Mirren die israelische Politikerin Golda Meir. Die Premiere von "Golda" ist am Montag bei den Filmfestspielen in Berlin geplant. Zunächst ist eine Pressekonferenz (14.30 Uhr) vorgesehen, abends dann eine Vorführung im Festivalpalast am Potsdamer Platz (18.15 Uhr). Im Programm stehen auch "Inside" mit Willem Dafoe und "Seneca" mit John Malkovich und Geraldine Chaplin. Die Berlinale zählt zu den großen Filmfestivals.