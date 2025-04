Filmfestspiele: Cannes: Deutsche Regisseurin im Hauptwettbewerb

Neuer Film von Horror-Meister Ari Aster

Ari Aster tritt in Cannes mit einem Genre-Mix an: Sein Film "Eddington", ein Western mit Horror-Elementen, bringt unter anderem Joaquin Phoenix auf die Leinwand. Die Liste der Wettbewerbsfilme ist mit 19 Streifen noch unvollständig. Laut Frémaux werden weitere Beiträge folgen.

An den angekündigten Filmen sind Hollywoodstars wie Tom Hanks, Emma Stone und Scarlett Johansson beteiligt. Die Schauspielerin Johansson macht in Cannes auch ihre ersten Schritte als Regisseurin. In der Nebenreihe "Un Certain Regard" zeigt sie "Eleanor the Great", ein Film, der sich mit Alter und Einsamkeit beschäftigt.

Fatih Akin zeigt "Amrum" in Cannes

Auch Fatih Akin ist in Cannes vertreten – wenn auch nicht im Hauptwettbewerb. In der Reihe "Cannes Première" stellt der Hamburger Regisseur sein neues Werk "Amrum" vor.