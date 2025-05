Filmfestspiele Cannes Jafar Panahi gewinnt Goldene Palme in Cannes

Mascha Schilinski und die weiteren Preisträger

Schilinski nahm den Preis der Jury entgegen. Auf der Bühne sagte die 41-Jährige: "Wir möchten diesen Preis all jenen widmen, die an Orten leben, an denen es nicht leicht ist oder unmöglich oder kaum möglich ist, Filme zu machen - und besonders jungen Filmschaffenden und insbesondere Frauen: Eure Stimmen sind wichtig. Gebt sie nicht auf."

Schilinski erzählt in "In die Sonne schauen" von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Der Film nutzt eine nicht-lineare, mosaikartige Erzählweise. Es geht um häusliche Gewalt, verdrängte Sehnsüchte oder vererbte Traumata, die die vier Frauen erleben.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "Sentimental Value" von Joachim Trier. Der Norweger erzählt darin ein vielschichtiges Vater-Tochter-Drama.

Kleber Mendonça Filho wurde für "O Secreto Agente" mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Einen Spezialpreis der Jury erhielt Bi Gan für "Resurrection". Der Preis als beste Darstellerin ging an Nadia Melliti für ihre Rolle in "La Petite Dernière".

Als bester Schauspieler wurde Wagner Moura für seine Rolle in "O Secreto Agente" von Kleber Mendonça Filho ausgezeichnet. Für das beste Drehbuch wurden Jean-Pierre und Luc Dardenne mit "Jeunes Mères" geehrt.