Filmfestspiele Cannes kündigt Pattinson und Stewart an

Die Autorin Lidia Yuknavitch erzählt in dem Buch (auf Deutsch erschienen unter dem Titel "In Wasser geschrieben") von ihrem Leben. Es geht unter anderem um Missbrauch, Sucht und Selbstzerstörung. "The Chronology of Water" läuft in der Sektion Un Certain Regard.

Robert Pattinson und Jennifer Lawrence im Wettbewerb

Der Wettbewerb wurde um die Filme "Die My Love" von Lynne Ramsay ("We Need to Talk About Kevin") und "Mother and Child" von Saeed Roustaee ergänzt.