Deutscher Kinostart des Biopics "Like A Complete Unknown" ist am 27. Februar, also kurz nach Festivalende - international ist das Werk bereits in vielen Ländern angelaufen.

Chalamet ("Call Me by Your Name", "Beautiful Boy", "Wonka") ist derzeit einer der begehrtesten Filmstars. Bei den Oscars sind dieses Jahr gleich zwei Werke mit ihm in der wichtigsten Kategorie "Bester Film" nominiert: nämlich "Like A Complete Unknown" und "Dune: Part Two".