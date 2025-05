Filmfestspiele in Cannes "Konnte es nicht glauben" - Deutsche Überraschung in Cannes

Josh O'Connor und Paul Mescal spielen ein Liebespaar

Im Wettbewerbs-Film "The History of Sound" sind die derzeit sehr gefragten Hollywood-Stars Josh O'Connor und Paul Mescal ("Gladiator II") zu sehen. Sie verkörpern in dem historischen Drama von Oliver Hermanus ein Liebespaar. O'Connor, der als Prinz Charles in der Serie "The Crown" berühmt wurde, ist noch in einem zweiten Wettbewerbs-Film zu sehen: "The Mastermind" von Kelly Reichardt soll von einem Kunstraub handeln.

Tom Cruise ist in Cannes ein gerngesehener Gast. Dieses Mal stellt er "Mission: Impossible – The Final Reckoning" vor, den achten Teil der Kult-Actionreihe. Eine andere Hollywood-Ikone, Jodie Foster, ist im Film "Vie privée" von Rebecca Zlotowski zu sehen. Sie spielt darin eine Psychiaterin, die zu einem Todesfall ermittelt.

Ein ehemaliges Liebespaar kommt auch

Aufsehenerregend klingt die Literaturverfilmung "Die, My Love" von Lynne Ramsay. Es geht um eine Frau, die mit ihrer Rolle als Mutter und Partnerin hadert - prominent besetzt mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson. Der einstige "Twilight"-Star Pattinson könnte in Cannes auf seine einstige Partnerin und Kollegin Kristen Stewart treffen.

Die 35-Jährige stellt in der Sektion Un Certain Regard ihr Regie-Debüt vor: die Literaturverfilmung "The Chronology of Water". Zwei weitere Schauspielgrößen präsentieren außerhalb des Wettbewerbs ihre Debüt-Filme als Regisseure: Harris Dickinson (aus dem Cannes-Gewinner "Triangle of Sadness") erzählt in "Urchin" von einem wohnungslosen Mann. Scarlett Johansson widmet sich in "Eleanor the Great" einer Seniorin, die ihr Leben neu ordnen will.

Die deutsche Cannes-Hoffnung Schilinski blickt gespannt auf die diesjährige Filmauswahl. "Ich finde, das Programm verheißt eine aufregende Mischung von etablierten und neueren Kino-Stimmen zu werden. Ich bin auf jeden einzelnen Film gespannt und hoffe, so viele Filme wie möglich in Cannes sehen zu können."