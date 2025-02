Filmfestspiele Nach Eklat im Vorjahr: Berlinale-Bären werden verliehen

Auch die Australierin Rose Byrne kann mit ihrer Rolle als ausgelaugte Mutter kurz vor einem Nervenzusammenbruch in der Tragikomödie "If I Had Legs I’d Kick You" mit einer Auszeichnung rechnen. Überzeugt waren zudem viele von Clara Pacini als Jugendliche, die ihre Sexualität entdeckt, im Märchen "The Ice Tower".

Wie immer aber gilt: Alles ist möglich - und die Internationale Jury rund um ihren Präsidenten Todd Haynes ist für Überraschungen gut. Bisher ist in diesem Jahr nur eines sicher: Der Wettbewerb hat extrem viel Stoff geboten, um über die Filmkunst und ihren Wert in unserer Welt nachzudenken.

Zahlreiche politische Aktionen bei der diesjährigen Ausgabe

Bleibt die Frage: Wird es bei der Gala dieses Mal differenzierter zugehen? Bei der Preisverleihung 2024 hatten einzelne Preisträger auf der Bühne das Vorgehen Israels massiv kritisiert, ohne den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom Oktober 2023 zu erwähnen. Aus dem Publikum gab es Beifall. Die Verantwortlichen in Berlin reagierten erst, nachdem im Anschluss an die Gala Kritik bis hin zu Vorwürfen von Israelhass und Antisemitismus laut wurde.

Dieses Jahr setzten die Filmfestspiele Zeichen, um Solidarität mit den israelischen Geiseln auszudrücken. Insgesamt war die Berlinale einmal mehr stark von politischen Debatten geprägt. Gefühlt verging, urteilten manche Besucher, kein Tag ohne Protestaktion. Dabei ging es zum Beispiel um die bevorstehende Bundestagswahl, den Pflegenotstand oder Kürzungen im Kulturetat.

Auch der Gaza-Krieg war wieder Thema. Während des Festivals sorgten Ermittlungen des Staatsschutzes nach der Rede eines Regisseurs für Wirbel, der von "Völkermord" gegen Palästinenser gesprochen hatte. Die Berlinale distanzierte sich schnell. Nicht nur für die Abschlussgala wurden Moderatorinnen und Moderatoren dieses Mal besonders geschult. Die Berlinale solle ein Ort für differenzierte Gespräche sein, sagte Tuttle.