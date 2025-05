Filmfestspiele Schluss mit Schweigen – Robert De Niro teilt gegen Trump aus

Die Filmfestspiele dauern bis zum 24. Mai. Mit Regisseuren wie Spike Lee, Richard Linklater, Wes Anderson und Stars wie Tom Cruise, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Kristen Stewart, Scarlett Johansson oder Denzel Washington ist das US-Kino tatsächlich stark vertreten.

"Mission: Impossible"-Premiere - aber kein Presseauftritt

22 Filme konkurrieren um die Goldene Palme. Ins Rennen geht auch die Berlinerin Mascha Schilinski mit ihrem Film "In die Sonne schauen". Das Drama läutet am Mittwoch als erste Premiere den Wettbewerb ein. Abends ist die Weltpremiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" mit Tom Cruise geplant.

Cruise ist in Cannes weder auf einer Pressekonferenz noch bei einer anderen für die Presse zugänglichen Veranstaltung zugegen - was bei einer Premiere dieses Kalibers ungewöhnlich ist. Bei einem Presseevent in London, so schreibt der "Hollywood Reporter", sei Cruise einer Frage zu Trumps Zoll-Plänen unlängst ausgewichen und habe gesagt, er wolle lieber über seinen neuen Film sprechen.