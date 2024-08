"Aber es mit diesen Leuten hier zu machen, war feinfühlend und es wurde sehr, sehr tiefgründig. Im Moment sind wir alle ein bisschen nervös." Neben Kidman spielen Harris Dickinson (28) und Antonio Banderas (64) in dem Film von Halina Reijn mit. Kidman spielt eine Geschäftsfrau, die sich auf eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten (Dickinson) einlässt. Banderas spielt ihren Ehemann.

Banderas sagte, der Film sei eine Ausnahme in einer Zeit, in der "politische Korrektheit" eine Art Selbstzensur ausgelöst habe. "Wir sind Gefangene unserer Instinkte. Wir sind Tiere. Es gibt nichts Demokratisches an der Natur."