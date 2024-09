Filmfestspiele Venedig "The Room Next Door" von Pedro Almodóvar gewinnt in Venedig

Andere wichtige Preise der Filmfestspiele gingen an Hollywood-Star Nicole Kidman für ihre Rolle in "Babygirl" (beste Schauspielerin), den Franzosen Vincent Lindon für seinen Part in "Jouer avec le feu" (bester Schauspieler) sowie die italienische Regisseurin Maura Delpero, die für ihren Film "Vermiglio" den Großen Preis der Jury erhielt.

Wegen des Todes ihrer Mutter nahm Kidman nicht an der Preisverleihung teil. In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: "Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie."