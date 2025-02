Filmjahr 2024: Kinos in Deutschland verkaufen weniger Tickets

Kino-Rückgang wegen EM, Streiks und Olympischen Spielen?

FFA-Vorstand Peter Dinges ordnete das Minus bei den verkauften Tickets als "moderat" ein. "Wir hatten nicht nur mit einer Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und Olympischen Spielen zu tun, sondern auch mit den Folgen der Hollywood-Streiks", sagte er.

"Wir können also zufrieden auf das Jahr zurückblicken." 2023 hatten Drehbuchautoren und Schauspieler in den USA monatelang die Arbeit niedergelegt - deshalb verschob sich der Start von einigen Filmen auch langfristig in Deutschland.

Andererseits kamen 2024 mit "Wicked", "Dune: Part Two" oder "Deadpool & Wolverine" auch einige starke Blockbuster heraus.