Mehr als 700 Gegenstände - etwa Möbel, Kunstwerke, persönliche Erinnerungsstücke - wurden bei der zweitägigen Auktion in Genua angeboten. Die Seiko-Quartz-Uhr von Castro wurde am Dienstag versteigert, am Mittwoch sollte die Auktion fortgesetzt werden. Was genau mit dem Erlös passiert, ist unklar.

Medienberichten zufolge soll die italienische Schauspielerin Schulden hinterlassen haben. Der Rest soll demnach unter den beiden zerstrittenen Erben, Lollobrigidas Sohn Milko Skofic und ihrem langjährigen Assistenten und Begleiter, Andrea Piazzolla, aufgeteilt werden.