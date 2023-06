Filmmusik Hans Zimmer hält um Hand von Freundin an

London - Der deutsche Filmmusikkomponist Hans Zimmer (65) will wieder heiraten. Der Oscar-Preisträger ("König der Löwen", "Dune") hielt am Donnerstagabend während seiner Show "Hans Zimmer Live" in London um die Hand seiner Freundin an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der Name der Frau wurde in dem Bericht nicht genannt.