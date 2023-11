Hüller hatte mit ihrer Nebenrolle in dem Drama "The Zone of Interest" Chancen auf eine Gotham-Trophäe. In dieser Sparte waren unter anderem auch Juliette Binoche ("Geliebte Köchin"), Penélope Cruz ("Ferrari") oder Ryan Gosling ("Barbie") nominiert. Den Preis holte der US-Amerikaner Charles Melton für seine Nebenrolle in dem Drama "May December" von Regisseur Todd Haynes.

In "The Zone of Interest" spielt Hüller die Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel), der mit seiner Familie direkt am KZ Auschwitz ein luxuriöses Haus bewohnt.