Filmpreise Britische Baftas in London vergeben

Die beiden begehrtesten Trophäen gingen an das Western-Drama "The Power Of The Dog" von Jane Campion, das als bester Film ausgezeichnet wurde. Die 67-jährige Campion, die bei der glamourösen Zeremonie in der Londoner Royal Albert Hall nicht anwesend war, erhielt außerdem den Bafta für die Regie. Der hoch gehandelte Coming-Of-Age-Film "Belfast" von Kenneth Branagh bekam den renommierten Preis als herausragender britischer Film. "Das Kino ist am Leben", jubelte Branagh.

Zwei Wochen vor der Verleihung der Oscars in Los Angeles wurde US-Schauspieler Will Smith für "King Richard", einen Film über die Williams-Schwestern, als Bester Schauspieler ausgezeichnet, doch auch er wurde in London vermisst. Über den Preis als Beste Schauspielerin freute sich die Britin Joanna Scanlan, die sich unter anderem gegen Lady Gaga ("House Of Gucci") und Tessa Thompson ("Seitenwechsel") durchgesetzt hatte. Scanlan kämpfte bei ihrer Rede mit den Tränen.