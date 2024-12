Filmpreise Demi Moore und Sebastian Stan bei Spirit Awards im Rennen

Los Angeles - Demi Moore (62) begeistert Kritiker mit ihrer Hauptrolle in dem Body-Horrorfilm "The Substance", Sebastian Stan (42) fällt mit seiner Darstellung des jungen Donald Trump in der Filmbiografie "The Apprentice" auf - beide können sich nun Hoffnung auf einen Spirit Award machen. Unter den vielen Anwärtern für Hollywoods Auszeichnung für Independent-Filme ist auch der deutsche Filmeditor Hansjörg Weißbrich in der Sparte "Bester Schnitt" für den Film "September 5" mit Leonie Benesch in einer Hauptrolle.