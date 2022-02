Am Dienstag gab die Oscar-Akademie nun die fünf Finalisten bekannt. Darunter sind die Filme "Drive my Car" (Japan), "The Hand of God" (Italien) und "Compartment No 6" (Finnland). Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

"Ich bin dein Mensch" mit Hauptdarstellerin Maren Eggert dreht sich um eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter (Dan Stevens) als Partner testen soll.