Filmproduzent Nach Vorwürfen: Scott Rudin gibt Auszeit bekannt

Rudin zählt zu den erfolgreichsten Theater- und Filmproduzenten und zu der Künstler-Elite, die einen Grammy, Emmy, Tony und Oscar gewonnen haben. Seit den 1990er Jahren produzierte er in Hollywood Hits wie "Addams Family", "True Grit", "Verblendung" und "Grand Budapest Hotel". Am Broadway hatte er unter anderem mit den Produktionen "Passion", "The Book of Mormon", "Death of a Salesman", "Hello, Dolly!" und "To Kill a Mockingbird" Erfolg.