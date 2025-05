Filmprojekt: Scorsese macht Doku über Herzensprojekt von Papst Franziskus

Kurzfilme aus aller Welt

Kernstück der von Scorsese produzierten Doku sind Kurzfilme, die in Gemeinden in aller Welt entstehen. Vor seinem Tod habe Franziskus das Vorhaben als "äußerst poetisches und sehr konstruktives Projekt" beschrieben, denn es gehe an die Wurzeln dessen, "was menschliches Leben ist, menschliche Geselligkeit, menschliche Konflikte (...) die Essenz eines Lebensweges", hieß es in der Mitteilung.

Scorsese betonte, dass es heute mehr denn je wichtig sei, kulturübergreifend miteinander zu reden und einander zuzuhören. Eigene Geschichten und Erfahrungen zu teilen, helfe dabei, "zu verstehen und zu schätzen, wie jeder von uns die Welt sieht".