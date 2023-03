Filmreihe Action pur mit Keanu Reeves: "John Wick: Kapitel 4"

Das Mordsspektakel hat in Deutschland, was selten geschieht, die höchstmögliche Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Bei allem Vergnügen an lustvoll zelebrierter Action provoziert der Film schließlich eine wichtige Frage: Ist es heutzutage, da immer wieder Nachrichten von Schulmassakern, Attentaten und Terrorakten um die Welt gehen, noch zeitgemäß, im Kino das Töten als Vergnügen vorzuführen? Die Fans von John Wick werden das im Bann der filmischen Brillanz bejahen. Viele andere dürften Zweifel haben.

Immerhin weist der Film im geradezu romantisch verklärten Finale eindringlich auf die düsteren Schattenseiten der Welt von John Wick und Co. Und er entlässt das Publikum mit einem höchst cleveren Kniff im knisternden Ungewissen, ob Keanu Reeves noch ein fünftes Mal in seiner Paraderolle zu sehen sein wird oder nicht. Der Star selbst hält sich diesbezüglich zurück und hat in Interviews bisher allenfalls zaghaft ein "vielleicht" angedeutet.

John Wick: Kapitel 4, USA 2023, 169 Min., FSK ab 18, von Chad Stahelski, mit Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård, Donnie Yen