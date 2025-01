Filmstar aus Neuenburg: „Der Palast“: TV-Serie von Uli Edel

Der Regisseur wurde am 11. April 1947 in Neuenburg am Rhein geboren. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft besuchte er die Hochschule für Film und Fernsehen in München. Dort lernte er auch Bernd Eichinger kennen. Mit dem Erfolgsproduzenten arbeitete er unter anderem bei „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und dem Film „Der Baader Meinhof Komplex“ zusammen. Edel verlagerte ab den 1990er-Jahren seinen Lebensmittelpunkt in die Vereinigten Staaten. Er lebt in Los Angeles.